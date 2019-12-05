Чигринський повернувся до тренувань після травми

У захисника АЕКа був струс мозку

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський після травми повернувся до тренувань в загальній групі команди.

В кінці листопада український захисник АЕКа Дмитро Чигринський отримав струс мозку і вибув з гри на два тижні.

33-річний український захисник зможе взяти участь в матчі чергового туру чемпіонату Греції проти Паніоніса, який відбудеться в суботу, 7 грудня.

У нинішньому сезоні Чигринський провів 8 матчів за АЕК в чемпіонаті Греції і забив 1 гол.

Нагадаємо, Віталій Кварцяний заявив, що Хачеріді міг би грати в будь-якому ТОП-клубі світу.