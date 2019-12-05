Зінченко: Не виключаю свого повернення до Шахтаря

Для футболіста Шахтар є рідним клубом

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко одного разу може повернутися до Шахтаря, вихованцем якого він є.

Про він заявив в інтерв'ю Tribuna.com.

"Коли я був маленький і грав в академії, завжди мріяв зіграти на Донбас Арені. Ти ніколи не знаєш, що може статися у твоєму житті. Я дуже поважаю і люблю Шахтар. Він для мене рідний. Шахтар виховав мене, я не виключаю можливості повернутися", - зазначив Зінченко.

Нагадаємо, Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі Манчестер Сіті.

Раніше, Манчестер Сіті зацікавився двома захисниками збірної України.