Ювентус втратив основного півзахисника на 3 місяці

Хедіра успішно переніс операцію

Основний півзахисник Ювентуса Самі Хедіра був успішно прооперований.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Чемпіон Італії буде змушений провести без гравця близько трьох місяців.

З приходом Мауріціо Саррі, німецький півзахисник несподівано став гравцем основи. У сезоні він провів 13 з 17 матчів.

Є ймовірність, що тепер свій шанс отримає Емре Джан, який раніше потрапив в немилість італійця.

Раніше, Боруссія хоче підписати Манджукича та Джана.

Нагадаємо, Ювентус виставив цінник на Джана.