Ювентус втратив основного півзахисника на 3 місяці

Джерело - UA-футбол.
Основний півзахисник Ювентуса Самі Хедіра був успішно прооперований.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Чемпіон Італії буде змушений провести без гравця близько трьох місяців.
З приходом Мауріціо Саррі, німецький півзахисник несподівано став гравцем основи. У сезоні він провів 13 з 17 матчів.
Є ймовірність, що тепер свій шанс отримає Емре Джан, який раніше потрапив в немилість італійця.
Раніше, Боруссія хоче підписати Манджукича та Джана.
Нагадаємо, Ювентус виставив цінник на Джана.