ПСЖ обіграв Нант, перемоги Монако та Сент-Етьєна. Результати 16 туру Ліги 1

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У французькій Лізі 1 відбулися матчі 16 туру Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
04 грудня, 16 тур
Діжон – Монпельє 2:2 (1:2)
Голи: 1:0 – 2 Самбіа (автогол), 1:1 – 15 Молле, 1:2 – 29 Саваньє, 2:2 – 73 Мавідіді
Мец – Ренн 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 39 Юну
Сент-Етьєн – Ніцца 4:1 (3:1)
Голи: 1:0 – 11 Боунга, 1:1 – 15 Дольберг, 2:1 – 38 Амума, 3:1 – 40 Фофана, 4:1 - Боунга
Тулуза – Монако 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 – 5 Бен Еддер (пен), 1:1 – 40 Саного, 1:2 – 84 Мартінш
ПСЖ – Нант 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 52 Мбаппе, 2:0 - 84 Неймар (пен)
Раніше, Лілль переміг Ліон.
Нагадаємо, Реймс врятувався у матчі із Бордо.