Збірній України необхідно серйозно підготовитися до фінальної стадії чемпіонату Європи 2020 року.

Про це розповів голова комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич.

"Ні в якому разі не можна розслаблятися. Голландія - серйозна команда, але і Австрія не подарунок. Не хочеться, щоб попалася Румунія, оскільки з нею доведеться грати в Бухаресті. Білорусь і Косово - теж серйозні команди, якщо говорити про потенційних суперників з плей-офф.

Не можна розслаблятися. Начебто група і не є аж такою, але потрібно дуже серйозно готуватися і пройти якнайдалі", - відзначив Маркевич.