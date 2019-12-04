Бразилія і Аргентина потрапили у різні групи на Кубку Америки 2020 року

Джерело - ua-football.com.
Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) оголосила склад груп Копа Америки 2020 року.
Про це повідомляє прес-служба КОНМЕБОЛ.
Результати жеребкування Копа Америки:
Група А: Аргентина, Австралія, Парагвай, Уругвай, Чилі, Болівія
Група В: Колумбія, Бразилія, Катар, Венесуела, Еквадор, Перу
Чотири найкращі збірні вийдуть до чвертьфіналу. Кубок Америки 2020 року триватиме з 12 червня по 12 липня на полях Аргентини та Колумбії.
Нагадаємо, Мессі врятував Аргентину від поразки у контрольному матчі з Уругваєм.