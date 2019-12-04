Петраков: Збірну України чекає серйозне випробування

Збірна України U-17 має шанси на вихід із групи в елітному раунді кваліфікації на чемпіонат Європи 2020 року.

Про це розповів головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков.

"Що скажете про майбутніх суперників по еліт-раунду? Збірна Греції перед жеребкуванням перебувала серед фаворитів. Я бачив її недавній товариський матч із Грузією. Мені греки сподобалися своїм технічним оснащенням. Вони добре через пас виходять з оборони.

Ми були у другому кошику, у третьому — Туреччина, з якою ми вже не раз зустрічалися. Зокрема, вони нас обіграли по пенальті на Меморіалі Віктора Баннікова, але потім ми взяли реванш на турнірі в Латвії — 2:0. Сильна збірна, причому матчі еліт-раунду відбудуться в Туреччині, а ми всі знаємо, як місцеві вболівальники вміють підтримувати свою команду.

З білорусами, до речі, минулого року ми зіграли внічию. Ця збірна, як і ще кілька, зараз проходить за фінансовою програмою УЄФА. Команда довгий час мешкає й тренується разом. Працює як академія. Отже, зіграність у суперника буде на рівні. На нас чекає серйозне випробування. У нашому квартеті немає явного фаворита, кожна з команд може вистрілити", - відзначив Петраков.