Олександр Денисов прокоментував повернення АПЛ

Телеканали Футбол 1/2 постараються повернути в ефір мовлення англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомив директор телеканалів Олександр Денисов.

Денисов відзначив, що раніше не вдалося зберегти права на трансляцію Прем'єр-ліги, але канали мають намір повернути АПЛ і братимуть участь в майбутньому тендері.

Нагадаємо, раніше телеканали транслювали АПЛ, але мовлення припинилося з нового сезону, а матчі з Англії користувачі можуть дивитися на онлайн-платформі Setanta.

Нагадаємо, український телеканал покаже матчі збірної України на Євро-2020.