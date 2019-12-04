 Попов проігнорував церемонію Футбольні зірки України-2019 – Петраков | Футбол | Champion.com.ua
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Попов проігнорував церемонію Футбольні зірки України-2019 – Петраков

Сьогодні 16:16 487 0
Олександр Петраков прокоментував відсутність Дениса Попова на церемонії нагородження Футбольні зірки України-2019
Попов проігнорував церемонію Футбольні зірки України-2019 – Петраков
#Петраков, #Попов, #Динамо

Джерело - УАФ.

В останній момент захисник Динамо Денис Попов відмовився приходити на церемонію нагородження Футбольні зірки України-2019.

Про це розповів головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков.

"На церемонії нагородження переможців проекту Футбольні зірки України-2019 на сцені ви були разом тільки з одним чемпіоном світу, Валерієм Бондарем, хоча йому мав скласти компанію київський динамівець Денис Попов? Враховуючи, що 16 грудня УАФ організовує урочистий вечір на честь нашої перемоги на чемпіонаті світу, ми вирішили зайвий раз не турбувати хлопців. Я прийняв рішення прийти лише з капітаном команди й віце-капітаном. Але Денис Попов в останній момент зателефонував і сказав, що його не буде. Причин своєї відсутності він не повідомив. Можна лише здогадуватися, чому так сталося...",- відзначив Петраков.

Нагадаємо, гравці Динамо проігнорували церемонію нагородження Футбольні зірки України-2019.

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