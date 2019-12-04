Манчестер Юнайтед — Тоттенгем: прогноз букмекерів на матч АПЛ

Центральним матчем 15-го туру англійської Прем'єр-ліги буде, безумовно, зустріч Манчестер Юнайтед і Тоттенгема. Гра особливо цікаво тим, що недавно лондонців очолив Жозе Моуріньо, екс-наставник червоних дияволів.

Актуально: Манчестер Юнайтед — Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE

Відзначимо, що після своєї відставки португальський фахівець просидів без роботи майже рік, а коли прийняв Тоттенгем, то заявив ... що в Манчестер Юнайтед йому не вистачало пристрасті. Моуріньо висловився про те, що у новому клубі його все влаштовує і він збирається багато чого досягти з командою.

Вийти в плей-оф Ліги чемпіонів він вже зміг, правда, для цього було достатньо однієї домашньої перемоги над Олімпіакосом (4:2). Тепер треба буде боротися за більш високі місця в турнірній таблиці чемпіонату Англії, де Тоттенгем знаходиться поруч все з тим же Манчестер Юнайтед.

Манкуніанці, до речі, хоч і виступають в єврокубковому турнірі рангом нижче, але справи у них йдуть там не так добре. Напередодні команда на виїзді поступилася Астані 1:2. Правда, в плей-оф Манчестер Юнайтед пройшов ще до цього.

Зараз шанси команд на перемогу практично рівні. Аналітики Parimatch лише невелику перевагу віддають Тоттенгему (36% проти 35%). Дуже важливим фактором буде підтримка трибун, ймовірно, фанати також приготують щось особливе для Моуріньо. Своя мотивація буде і у футболістів Манчестер Юнайтед, які явно захочуть обіграти свого колишнього тренера. Все це гарантує нам цікавий матч, результат якого передбачити дуже складно.