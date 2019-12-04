Головний тренер збірної України Андрій Шевченко за допомогою інноваційної технології уникнув операції із заміни суглоба.

Про це він заявив напрес-конференції, присвяченій лікуванню стовбуровими клітинами.

"Після закінчення кар'єри колінні суглоби найчастіше піддаються певним травм. У моєму ж випадку цього було не уникнути, оскільки по ходу кар'єри я переніс кілька операцій на колінному суглобі. Спорт позначається на здоров'я дуже сильно. Особливим чином я це відчув після закінчення кар'єри, коли м'язовий тонус впав, і основне навантаження обрушується на суглоби. Мій колінний суглоб почав запалюватися, з'явилися гострі болі. З цією проблемою було дуже важко боротися, я використовував інші технології, але особливого ефекту вони не давали. У якийсь момент я дізнався про нову методику лікування - стовбуровими клітинами. Перший раз почув про неї в США, а два-три роки тому мене познайомили з нашими, українськими фахівцями, ми почали спілкуватися. Мені розповіли про нову технологію, я дізнався про дійсно нової можливості лікування колінного суглоба.

Мені дуже приємно, що в Україні є передова медицина, яка ні в чому не поступається світової. Удвічі приємно, що така передова технологія була розроблена теж у нас. Цей метод лікування - абсолютно наш український виробник. Ми йдемо в ногу мирової угоди з наукою.

Що б чекало мене, якби не ця технологія? Тільки заміна суглоба. Дивом уникнув цієї операції завдяки цій технології, за допомогою якої я можу продовжити життя свого суглоба. Продовжую курс лікування. І підтримую цю технологію, дуже важливо її наявність в Україні", - зазначив Шевченко.