Збірна України є однією з найдешевших на Євро-2020

Вартість складу команди Шевченка - 125 мільйонів євро

Стала відома загальна вартість складів команд, які братимуть участь у фінальній стадії Євро-2020.

Про це повідомляє Transfermarkt.

На даний момент відомо вже 20 збірних, які візьмуть участь на чемпіонаті Європи влітку 2020 го року.

Серед них найдорожчою за складом є збірна Англії (1, 25 млрд євро). На другому місці - Іспанія (933 мільйона євро). На третьому - Франція (895 мільйонів євро).

Збірна України в цьому рейтингу - лише на 18-му місці (125 мільйонів євро). Поступаються нашій команді лише збірна Чехії (115 мільйонів євро) і команда Фінляндії (35 мільйонів євро).

Нагадаємо, Австрія стала другим суперником збірної України на Євро-2020.