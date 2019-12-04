Ібрагімович підтвердив, що продовжить кар'єру в Італії

38-річний шведський форвард Златан Ібрагімович взимку перейде до італійського чемпіонату.

Про це футболіст заявив в інтерв'ю Gazzetta dello Sport.

"До скорої зустрічі в Італії. Я піду в команду, яка повинна знову перемагати, яка повинна оновити свою історію, яка кине виклик усім. Тільки так я зможу знайти необхідний стимул, щоб здивувати вас знову. Це не просто питання вибору команди. Повинні відповідати й інші чинники, які потрібно враховувати. Навіть включаючи інтереси моєї сім'ї. Побачимося в Італії!", - зазначив Ібрагімович.