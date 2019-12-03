Україна хороша команда, але Австрія краща - Кранкль

Легендарний австрійський гравець і тренер Ганс Кранкль вважає свою національну команду сильнішою за збірну України.

Про це розповів сам австрійський спеціаліст.

"Жеребкування Євро-2020 ні в якому разі не можна назвати невдалою для австрійської збірної. Нідерланди, звичайно, дуже сильний противник, і в Австрії це розуміють. Україна я знаю дещо менше. На перший погляд, це - хороша команда, але ми кращі. Нам не потрібно соромитися своєї сили. І четвертий суперник, який поки ще невідомий, буде безумовно слабкіше. Навіть якщо їм стане Румунія і нам доведеться грати з нею в Бухаресті, це не повинно нас лякати", - розповів Кранкль.