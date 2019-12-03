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Україна хороша команда, але Австрія краща - Кранкль

Вчора 23:42 360 0
Ганс Кранкль прокоментував жереб на Євро-2020
Україна хороша команда, але Австрія краща - Кранкль
#Австрія, #Україна, #Євро-2020

Джерело - zbirna.com.

Легендарний австрійський гравець і тренер Ганс Кранкль вважає свою національну команду сильнішою за збірну України.

Про це розповів сам австрійський спеціаліст.

"Жеребкування Євро-2020 ні в якому разі не можна назвати невдалою для австрійської збірної. Нідерланди, звичайно, дуже сильний противник, і в Австрії це розуміють. Україна я знаю дещо менше. На перший погляд, це - хороша команда, але ми кращі. Нам не потрібно соромитися своєї сили. І четвертий суперник, який поки ще невідомий, буде безумовно слабкіше. Навіть якщо їм стане Румунія і нам доведеться грати з нею в Бухаресті, це не повинно нас лякати", - розповів Кранкль.

Нагадаємо, Австрія стала другим суперником збірної України на Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що тренер Росії буде радий зустрітися із збірною України на Євро-2020

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