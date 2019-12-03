В Україні фактично закрили справу про договірні матчі – юрист

Слідство не змогло довести причетність українських команд до договірних матчів.

Про це розповів юрист Юрій Юрченко.

"Де-факто можна звикати до думки, що органи досудового слідства так і не одержали дієвих механізмів розслідувати та довести винуватість причетних до договірних матчів. Оскільки без легалізації грального бізнесу в Україні є неможливим доведення в юридичному полі наявності ставок, які заперечує саме законодавство України!

Звернення до офшорних країн (скоріше за все) - це по суті закриття справи, хоч юридично це звучить як зупинення. Іншими словами поліція припинила розслідування", - розповів Юрченко.