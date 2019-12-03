Леоненко: Гравці Динамо показали, що у них немає класу

Київське Динамо у матчі п'ятого туру Ліги Європи проти шведського Мальме (3:4) показало, що у них немає класу.

Про це заявив експерт програми Великий футбол Віктор Леоненко.

"Вербича поміняли, тому що нервував і кричав. Гравці Динамо показали, що у них немає класу, а не те, що їм не пощастило. На перших хвилинах пропускають м'ячі. Той же Розенберг виявився невидимкою для динамівців. Тут Бущан незрозуміло що витворяв, там помилився Миколенко. Четвертий Шабанов взагалі проспав. Де тут звинувачувати Михайличенка? Це ж навіть не моменти, тут навіть Шабанова важко звинувачувати, тому що воротар повинен ловити м'ячі", - сказав Леоненко.