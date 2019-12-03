Гасперіні став найкращим тренером Серії А 2018/19

Визначився найкращий головний тренер минулого сезону

Джан П'єро Гасперіні став найкращим тренером Серії А у минулому сезоні.

Про це стало відомо на церемонії нагородження Gran Galà del Calcio.

Під керівництвом 61-річного фахівця Аталанта посіла третє місце в чемпіонаті Італії (69 очок) і зуміли кваліфікуватися вперше в історії в Лігу чемпіонів.

Відзначимо, що в символічній збірній Серії А 2018/19 знайшлося місце двом гравцям "богинь" - Дювану Сапата і Йосип Ілічич.

Раніше, Мілан та Наполі розписали мирову в 13 турі Серії А.

Нагадаємо, Ювентус здобув вольову перемогу над Аталантою Маліновського.