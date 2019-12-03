Ван Дейк: складно виграти Золотий м'яч, поки грають Мессі і Роналду

Захисник опинився на другому місці у голосуванні

Джерело - Sport Arena.

Захисник Ліверпуля Верджіл ван Дейк, який у голосуванні за Золотий м'яч став другим, пишається тим, чого досягнув.

Про це він заявив в інтерв'ю Telegraaf.nl.

"Виграти Золотий м'яч шість разів - це гідно поваги. Я був близький [до перемоги], але, на жаль, ніхто не був краще. Пишаюся тим, чого досяг. Сподіваюся, що коли-небудь зможу перемогти, але це буде складно зробити, поки такі футболісти, як Мессі і Роналду, продовжують грати", - зазначив ван Дейк.

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