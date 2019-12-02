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Збірна України може зіграти із Польщею у Хожуві

Сьогодні 20:01 382 0
Збірна України може зіграти із Польщею у Хожуві
#Євро-2020

Джерело - sportarena.com.

Збірна України може зіграти товариський матч із Польщею перед Євро-2020 на стадіоні Шльонський у Хожуві.

Про це повідомляє SportArena.

Спочатку господарем матчу була Варшава, однак польська сторона схиляється до іншого варіанту. Пріоритетною стала арена у Хожуві, яка може вмістити 54 тис глядачів. Стадіон Шльонський також був одним з претендентів на проведення матчів Євро-2020, але УЄФА не обрав його.

Відзначимо, що матч Польща – Україна заплановано на 30 березня 2020 року, а за три дні до цього команда Шевченка повинна провести спаринг з Францією.

Раніше, збірна України проведе спаринги з Францією і Польщею у березні 2020 року. 

Нагадаємо, визначилися суперники збірної України на Євро-2020.

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