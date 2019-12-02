Збірна України може зіграти із Польщею у Хожуві

Джерело - sportarena.com.
Збірна України може зіграти товариський матч із Польщею перед Євро-2020 на стадіоні Шльонський у Хожуві.
Про це повідомляє SportArena.
Спочатку господарем матчу була Варшава, однак польська сторона схиляється до іншого варіанту. Пріоритетною стала арена у Хожуві, яка може вмістити 54 тис глядачів. Стадіон Шльонський також був одним з претендентів на проведення матчів Євро-2020, але УЄФА не обрав його.
Відзначимо, що матч Польща – Україна заплановано на 30 березня 2020 року, а за три дні до цього команда Шевченка повинна провести спаринг з Францією.
Раніше, збірна України проведе спаринги з Францією і Польщею у березні 2020 року.
Нагадаємо, визначилися суперники збірної України на Євро-2020.