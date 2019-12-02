 Капітан Маріуполя: Якщо у Шахтаря відібрали очки, то ми тепер фарм-клуб Динамо? | Футбол | Champion.com.ua
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Капітан Маріуполя: Якщо у Шахтаря відібрали очки, то ми тепер фарм-клуб Динамо?

Сьогодні 15:10 147 0
Яворський прокоментував навколофутбольні чутки
Капітан Маріуполя: Якщо у Шахтаря відібрали очки, то ми тепер фарм-клуб Динамо?
#Маріуполь, #Динамо

Джерело - Tribuna.com.

Шахтаря чекають очні поєдинки з конкурентами у першій шістці, тому очки їм все ще не зайві.

Про це капітан Маріуполя Сергій Яворський заявив у програмі Профутбол.

"Злі язики завжди щось говорять. Я вже читав в інтернеті чутки про те, що нібито Шахтарю вже просто нічого не потрібно в цьому чемпіонаті. Ми себе два години рвали на полі, щоб хтось сказав, що Шахтар нам з барського плеча віддав очки, тому що бачите їм уже не треба - маячня.

Та й чемпіонат у нас довгий, того ж Шахтаря чекають очні поєдинки з конкурентами у першій шістці, тому очки їм, мені здається, все ще не зайві. Тільки дурні можуть таке говорити.

Всі ці розмови про фарм-клуб теж цікаві, тобто якщо ми програли Динамо 3:0, а у Шахтаря відібрали очки - ми тепер фарм-клуб Динамо?", - зазначив Яворський.

Раніше, Динамо здобуло перемогу над Олімпіком.

Нагадаємо, Маріуполь відібрав очки у Шахтаря.

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