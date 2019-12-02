Капітан Маріуполя: Якщо у Шахтаря відібрали очки, то ми тепер фарм-клуб Динамо?

Яворський прокоментував навколофутбольні чутки

Шахтаря чекають очні поєдинки з конкурентами у першій шістці, тому очки їм все ще не зайві.

Про це капітан Маріуполя Сергій Яворський заявив у програмі Профутбол.

"Злі язики завжди щось говорять. Я вже читав в інтернеті чутки про те, що нібито Шахтарю вже просто нічого не потрібно в цьому чемпіонаті. Ми себе два години рвали на полі, щоб хтось сказав, що Шахтар нам з барського плеча віддав очки, тому що бачите їм уже не треба - маячня. Та й чемпіонат у нас довгий, того ж Шахтаря чекають очні поєдинки з конкурентами у першій шістці, тому очки їм, мені здається, все ще не зайві. Тільки дурні можуть таке говорити. Всі ці розмови про фарм-клуб теж цікаві, тобто якщо ми програли Динамо 3:0, а у Шахтаря відібрали очки - ми тепер фарм-клуб Динамо?", - зазначив Яворський.

Раніше, Динамо здобуло перемогу над Олімпіком.

Нагадаємо, Маріуполь відібрав очки у Шахтаря.