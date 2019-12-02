Федерація футболу Франції ще не підтвердила спаринг з Україною

Ле Гре ще не розглядав можливість проведення цього спарингу

Товариський матч між Україною та Францією ще не затверджений з боку французької федерації футболу.

Про це повідомляє France Football.

Домовленості поки лише попередні, вони були узгоджені головними тренерами України та Франції Андрієм Шевченком і Дідьє Дешамом відповідно.

Глава Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре ще не розглядав можливість проведення цього контрольного матчу. Саме він повинен затвердити цей спаринг.

Раніше повідомлялося, що 27 березня українці зіграють зі збірною Франції, а 31-го - зустрінуться з Польщею.

Обидві зустрічі пройдуть на полях суперників, з Польщею - у Варшаві.

Також Україна планує провести товариський матч проти Ірландії.