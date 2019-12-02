Шевченко назвав найкращого захисника за всю історію

Джерело - sport.ua.
У наставника збірної Нідерландів Рональда Кумана відмінне покоління ТОП-гравців.
Про це заявив наставник збірної України Андрій Шевченко у коментарі De Telegraaf.
"У Рональда Кумана відмінне покоління ТОП-гравців, і у нього є футболісти світового класу у всіх лініях.
Вірджіл ван Дейк, на мій погляд, найкращий захисник за всю історію. Принаймні він може таким стати", - сказав Шевченко.
Раніше, збірна України проведе спаринги з Францією і Польщею у березні 2020 року.
Нагадаємо, визначилися суперники збірної України на Євро-2020.