Бєсєдін наблизився до особистого бомбардирського рекорду

Бєсєдін піднявся на друге місце заліку бомбардирів УПЛ

Джерело - ФК Динамо.

Нападник Динамо Артем Бєсєдін завдяки дублю у ворота Олімпіка у матчі Favbet Ліги став найкращим бомбардиром команди за підсумками 16-ти турів.

В активі Артема тепер 8 м'ячів, і він піднявся на друге місце в загальному заліку бомбардирів ліги.

Бєсєдіну знадобилося для цього 12 матчів (минулого сезону він провів стільки ж матчів у Прем'єр-лізі за весь сезон і забив при цьому 2 м'ячі).

Особистий рекорд Артема в УПЛ - 9 м'ячів у сезоні 2016/2017 (тоді він провів 22 матчі в чемпіонаті). Ще один гол (до слова, свій дебютний у єврокубках) у тому сезоні Бєсєдін забив у Лізі чемпіонів - у ворота Бешикташа.

Нагадаємо, Маріуполь відібрав очки у Шахтаря.