Шевченко: Мені хотілося б тренувати італійську команду

Андрій Шевченко після завершення роботи у збірній України бажає тренувати італійську команду.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sport.

"Я задоволений і щасливий за підсумками кваліфікації, ми досягли непоганого результату з відмінною грою. І впевнений і з позитивом дивлюся в майбутнє.

Тепер завдання - вийти до плей-оф, я вважаю, що ми можемо. Чи можемо грати навіть проти Нідерландів, з якими зустрінемося у першому турі. У мене немає сумнівів з цього приводу.

Італія може виграти чемпіонат Європи, вони добре провели кваліфікацію. Вони голодні, Манчіні проводить відмінну роботу.

Італія - мій другий дім. Одного разу я завершу роботу зі збірною України, і мені хотілося б почати тренувати італійську команду", - сказав Шевченко.