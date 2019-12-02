 Шевченко: Мені хотілося б тренувати італійську команду | Футбол | Champion.com.ua
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Шевченко: Мені хотілося б тренувати італійську команду

Сьогодні 08:24 628 1
Наставник збірної України про плани на майбутнє
Шевченко: Мені хотілося б тренувати італійську команду
#Шевченко, #Італія

Джерело - Tribuna.com.

Андрій Шевченко після завершення роботи у збірній України бажає тренувати італійську команду.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sport.

"Я задоволений і щасливий за підсумками кваліфікації, ми досягли непоганого результату з відмінною грою. І впевнений і з позитивом дивлюся в майбутнє. 

Тепер завдання - вийти до плей-оф, я вважаю, що ми можемо. Чи можемо грати навіть проти Нідерландів, з якими зустрінемося у першому турі. У мене немає сумнівів з цього приводу. 

Італія може виграти чемпіонат Європи, вони добре провели кваліфікацію. Вони голодні, Манчіні проводить відмінну роботу. 

Італія - мій другий дім. Одного разу я завершу роботу зі збірною України, і мені хотілося б почати тренувати італійську команду", - сказав Шевченко.

Раніше, Шевченко відмовився говорити про Ракицького. 

Нагадаємо, Соболь не розуміє, що трапилось між Ракицьким і Шевченком.

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