Шевченко: Мені хотілося б тренувати італійську команду

Джерело - Tribuna.com.
Андрій Шевченко після завершення роботи у збірній України бажає тренувати італійську команду.
Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sport.
"Я задоволений і щасливий за підсумками кваліфікації, ми досягли непоганого результату з відмінною грою. І впевнений і з позитивом дивлюся в майбутнє.
Тепер завдання - вийти до плей-оф, я вважаю, що ми можемо. Чи можемо грати навіть проти Нідерландів, з якими зустрінемося у першому турі. У мене немає сумнівів з цього приводу.
Італія може виграти чемпіонат Європи, вони добре провели кваліфікацію. Вони голодні, Манчіні проводить відмінну роботу.
Італія - мій другий дім. Одного разу я завершу роботу зі збірною України, і мені хотілося б почати тренувати італійську команду", - сказав Шевченко.
Раніше, Шевченко відмовився говорити про Ракицького.
Нагадаємо, Соболь не розуміє, що трапилось між Ракицьким і Шевченком.