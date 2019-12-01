Павелко: Думаю, під час Євро-2020 збірна України базуватиметься у Бухаресті

Ймовірно, що у Бухаресті буде базуватися збірна України під час групового етапу Євро-2020.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Бухарест нас зустрів дуже гостинно (під час жеребкування - прим.). Думаю, що саме в цьому місті буде базуватися наша національна команда під час Євро-2020. Гадаю, українським уболівальникам буде дуже зручно подорожувати, аби підтримати свою збірну.

Суперники по групі? На таких турнірах слабких команд не буває. Бажаю нашій збірній щонайменше вийти з групи. Уперше в історії", - сказав Павелко.