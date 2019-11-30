Валенсія обіграла Вільярреал, перемоги Реала Сосьєдада та Бетіса. Результати 15 туру Ла-Ліги

Реал Сосьєдад знову у зоні Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 листопада, відбулися матчі 15 туру Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

15 тур, 30 листопада

Реал Сосьєдад – Ейбар 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 25 Ле Норман, 1:1 – 35 Діоп, 2:1 – 47 Оярсабаль, 3:1 – 57 Вілліан Жозе, 4:1 – 80 Одегорд

Мальорка – Бетіс 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 7 Хоакін (пен), 0:2 – 33 Фекір, 1:2 – 55 Лаго (пен)

Валенсія – Вільярреал 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Родріго, 1:1 – 54 Замбо, 2:1 – 70 Торрес

Раніше, Реал з труднощами здолав Алавес у 15 турі Ла-Ліги.

Нагадаємо, Сельта зіграла внічию з Вальядолідом.