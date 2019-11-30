Шахтар зіграє матч із Маріуполем без семи гравців стартового складу

Шахтар на матч 16 туру УПЛ прибув із незвичним складом футболістів.

Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

До Маріуполя Шахтар приїхав без Жуніора Мораеса, Алана Патріка, Сергія Кривцова, Додо, Віктора Коваленка, Марлоса й Дентіньо.

Попередній склад

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко

Захисники: Валерій Бондар, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі

Півзахисники: Маркіньос Сіпріано, Майкон, Артем Бондаренко, Тарас Степаненко, Маркос Антоніо, Тайсон, Євген Коноплянка, Тете, Манор Соломон, Сергій Болбат, Михайло Мудрик

Нападники: Даниїл Сікан, Андрій Борячук

Матч Маріуполь – Шахтар відбудеться 1 грудня, початок о 14:00.

Нагадаємо, Мілан веде переговори з Шахтарем щодо бразильського півзахисника.

Також, захисник Динамо зацікавлений у переході до Корінтіанса через сімейні обставини.