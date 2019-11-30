Збірна України має чудові шанси, щоб вийти із групи на Євро-2020.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Чудовий настрій. Простих команд не буває, ми це прекрасно розуміємо. Дуже складна перша гра проти Нідерландів. Це дуже хороша команда, яка має потенціал сильних гравців з відмінним тренером. Граємо на виїзді, тому буде дуже важка гра.

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Австрія - це теж непростий суперник. Подивимося, яка буде наступна команда в нашій групі. Вважаю, що у нас є чудові шанси вийти з цієї групи, все буде залежати від того, в якому стані наші гравці підійдуть до початку Євро. Найголовніше, щоб не було травм.

Те, що жереб нам дав, від цього вже будемо готуватися. Не хотілось починати чемпіонат із Нідерландами, одна із самих сильних команд, але саме такий жереб - будемо грати", - розповів Шевченко.