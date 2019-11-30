Жеребкування Євро-2020: результати у всіх групах

Джерело - Чемпіон.
Відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи 2020.
Актуально: Визначилися суперники збірної України на Євро-2020
Група А
Італія
Швейцарія
Туреччина
Вельс
Група B
Бельгія
Росія
Данія
Фінляндія
Група C
Україна
Нідерланди
Австрія
Грузія/Північна Македонія/Косово/Білорусь
Група D
Англія
Хорватія
Чехія
Шотландія/Ізраїль/Норвегія/Сербія
Група Е
Іспанія
Польща
Швеція
Боснія і Герцеговина/Північна Ірландія/Словаччина/Ірландія
Група F
Німеччина
Франція
Португалія
Ісландія/Румунія/Болгарія/Угорщина