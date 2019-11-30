Росіянам можуть спростити в'їзд до країн проведення Євро-2020

В'їзд російських уболівальників до країн проведення Євро-2020 може бути спрощений на час турніру.

Про це виконавчий директор УЄФА з організації заходів Мартін Каллен заявив в інтерв'ю Р-Спорт.

"Що стосується в'їзду російських уболівальників до інших країн проведення Євро-2020, то на час проведення турніру він може бути спрощений. Ми працюємо над цим, питання відкрите.

З Азербайджаном ми продовжуємо переговори. На даний момент ситуація така, що відправляються на Євро-2020 уболівальникам потрібно подавати на візу.

Подивимося, чи вдасться нам спростити процедури. Можливо, на наступному тижні з'явиться нова інформація", - сказав Каллен.