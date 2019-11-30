Директор Інгульця: Думати - не найсильніша риса Рафаїлова

Досягнення та успіхи команди Інгулець не дають генеральному директору Зорі Сергію Рафаїлову спокійно спати.

Про це директор Інгульця Андрій Філь заявив клубній прес-службі.

"Напевно, наші досягнення та успіхи не дають йому спокійно спати. В черговий раз були сказані погані слова про нашу інфраструктуру. Так, на даний момент у нас не все ідеально, але ми робимо кроки до того, щоб клуб жив, розвивався і досягав нових успіхів.

Будується новий стадіон. Рафаїлов сказав, що за літо на ньому не було зроблено абсолютно нічого. Але ми можемо побачити, як виглядав стадіон п'ять місяців тому і в якому стані він зараз. Є позитивна динаміка в будівництві стадіону і розвитку клубу, створена школа, в якій тренуються більше ста дітей. Ми можемо подивитися на наш офіційний сайт і доісторичний сайт Зорі. Також були висловлені неприємні слова на адресу президента Інгульця. Якби в нашій країні було більше таких неадекватних, за його словами, людей, напевно, футбол і країна жили б по-іншому.

А що зробив за той час, коли існує Інгулець, Рафаїлов? Абсолютно нічого: він не закінчив будувати ні школу, ні базу, ні стадіон. Навіть команду він будував за принципом: орендував 90% футболістів у Шахтаря і грає. Після виникнення розбіжностей між луганським і донецьким клубами, він не став виховувати своїх гравців, будувати школи, а пішов іншим шляхом: почав орендувати футболістів у Динамо. Для того, щоб щось робити і розвивати, потрібно мати характер. Потрібно думати, що ти робиш. Напевно, думати - не найсильніша сторона Рафаїлова", - сказав Філь.