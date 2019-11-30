Президент Наполі поставив ультиматум гравцям клубу

Де Лаурентіс незадоволений ігровими показниками команди

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс провів зустріч з рядом футболістів клубу, на якій їм поставив ультиматум.

Про це повідомляє Corriere Dello Sport.

Функціонер вкрай незадоволений ігровими показниками неаполітанців. У зв'язку з цим Де Лаурентіс поставив команді кілька умов. По-перше, Наполі повинен виграти всі найближчі матчі в чемпіонаті Італії.

По-друге, в цьому сезоні клуб повинен завоювати Кубок Італії. Третє завдання - вихід неаполітанців в плей-оф Ліги чемпіонів.

Якщо команда не зможе виконати ці вимоги, Де Лаурентіс звільнить головного тренера Карло Анчелотті і розпродасть ключових гравців складу.

Нагадаємо, Ліверпуль зіграв внічию з Наполі у 5 турі Ліги чемпіонів.

Також, вісім клубів офіційно оформили вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.