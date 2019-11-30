Челсі - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 листопада, Вест Гем в 14 турі АПЛ зіграє проти Челсі.

Всього два матчі є у Мануеля Пеллегріні, щоб витягнути Вест Гем з ями. "Молотобойці" в восьми останніх матчах набрали аж два очки і знаходяться критично близько до зони вильоту (відстань всього в три очки). Суперник у Ярмоленка і компанії не найзручніший - Челсі хоч і програв в минулому турі Ман Сіті (2:1), але все ще знаходиться в групі лідерів.

Початок поєдинку о 17:00.

В Україні матч покаже Setanta Sports. Також трансляція буде доступною на нашому сайті.