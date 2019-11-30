Гомес: Коли у Соля з'явиться шанс, він ним обов'язково скористається

У грі донецького Олімпіка є позитивна динаміка.

Про це сказав наставник команди Вісенте Гомес.

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"Якщо порівнювати з чемпіонатом Іспанії, то матчі проти Динамо і Шахтаря для нас як зустрічі команд другого ешелону Ла-Ліги проти Барселони і Реала. Це реальна різниця між нами.

Нам потрібно грати в свій футбол. У нас вже є позитивна динаміка, і мова не про перемоги або поразки, а щоб сформувати свою гру, побачити, чого ми можемо досягти.

Соль? У мене тільки приємні спогади щодо нього. Через травму він так і не отримав довіри тренера, але він завжди віддає все, що може. Упевнений, коли у Франа з'явиться шанс, він ним обов'язково скористається", - сказав Гомес.