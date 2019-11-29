УАФ оголосила трійку претендентів на звання найкращого гравця року в Україні

Двоє гірників і один динамівець

Джерело - УАФ.

На звання найкращого гравця в Україні 2019 року претендують Марлос, Тайсон (обидва - Шахтар) і Віктор Циганков (Динамо).

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Голосування за кандидатів уже почалося, в ньому беруть участь професійні футболісти і футболістки, тренери клубів УПЛ і ПФЛ.

Відзначимо, що ім'я переможця оголосять 2 грудня на стадіоні НСК Олімпійський, де і відбудеться церемонія Футбольні зірки України-2019.

Раніше, Мілан веде переговори з Шахтарем щодо бразильського півзахисника.