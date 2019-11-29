Новий тренер бразильського клубу попросив босів підписати Тайсона

Капітан гірників зацікавив Корінтіанс

Новоспечений головний тренер Корінтіанса Тіаго Нуньєс, який приступить до виконання своїх обов'язків у наступному році, попросив керівництво клубу підписати вінгера Шахтаря Тайсона.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Боси Корінтіанса з обережністю сприймають шанси на перехід Тайсона, але мають намір обговорити з Шахтарем можливість покупки або оренди футболіста.

Відзначимо, що після 35 турів в чемпіонаті Бразилії-2019 Корінтіанс займає 7-е місце в турнірній таблиці.

Тайсон пропустив останній матч Шахтаря у Лізі чемпіонів проти Манчестер Сіті через пошкодження, але вже сьогодні нарівні з іншими готувався до наступної гри УПЛ проти Маріуполя.

Раніше, Мілан веде переговори з Шахтарем щодо бразильського півзахисника.