 Лунін залишився у запасі Вальядоліду на матч з Сельтою | Футбол | Champion.com.ua
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Лунін залишився у запасі Вальядоліду на матч з Сельтою

Сьогодні 21:10 102 0
У черговий раз Масіп в основі
Лунін залишився у запасі Вальядоліду на матч з Сельтою
#Сельта, #Лунін

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Вальядолід, не потрапив до стартового складу на матч 15-го туру чемпіонату Іспанії проти Сельти.

Про це повідомляє прес-служба клубу Вальядолід.

20-річний українець перейшов в клуб з однойменного міста в літнє трансферне вікно, але так і не дебютував.

Місце в воротах зайняв Жорді Масіп.

Матч розпочнеться о 22.00.

Нагадаємо, Лунін не потрапив в топ-3 номінантів на премію Golden Boy.

Раніше, Лунін потрапив до списку головних розчарувань Ла-Ліги.

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