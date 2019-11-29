 УАФ пропонує слідчій комісії провести відкрите засідання на базі збірної у Гореничах | Футбол | Champion.com.ua
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УАФ пропонує слідчій комісії провести відкрите засідання на базі збірної у Гореничах

Сьогодні 16:56 559 0
Про місце засідання комісії для розслідування можливих фактів порушення законодавства України
УАФ пропонує слідчій комісії провести відкрите засідання на базі збірної у Гореничах
#УАФ, #комісія, #ВР

Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу пропонує Тимчасовій слідчій комісії (ТСК), яка була створена Верховною Радою для розслідування можливих фактів порушення законодавства України асоціацією футболу, провести відкрите засідання на так званій базі збірної у Гореничах.

Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

Нещодавно УАФ звернулась до Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ із заявою про вчинення екс-президентом ФФУ кримінального правопорушення на сотні мільйонів євро. Зловживання в таких масштабах допомогла виявити внутрішня перевірка, яка була проведена в УАФ. Чимало проблем, які протягом кількох років вирішувала команда асоціації, була пов’язана з діями недобросовісного менеджменту екс-керівників та використанням непрозорих схем фінансування ФФУ.

Зокрема, досі не закрите питання п’ятнадцятирічної давнини щодо використання коштів УЄФА, які були виділені українським футбольним клубам, але начебто були спрямовані на будівництво бази для національних збірних в Гореничах. Саме тому УАФ закликає членів Тимчасової слідчої комісії ознайомитися з діяльністю УАФ за останні 15 років та розібратися з аферою під час будівництва спортивної бази у Гореничах.

Українська асоціація футболу наполягає на тому, щоб ЗМІ та громадськість змогли побачити повну картину того, як використовувалися цільові кошти УЄФА в цей період. Тому ми готові надати всебічне сприяння роботі ТСК та всі наявні дані про факти зловживання під час будівництва бази у Гореничах, де в землю буквально закопали десятки мільйонів гривень.

Нагадаємо, що раніше у пресі вже повідомлялось, що до зазначених зловживань може бути причетний екс-керівник ФФУ Григорій Суркіс. Зокрема, мова йде про махінації навколо 40 гектарів землі в селі Гореничі під Києвом, вартість якої оцінюється не менше, ніж в 20 млн доларів, а також про розтрату 12 млн грн коштів українських футбольних клубів, залучених за програмою солідарності від УЄФА.

Нагадаємо, Верховна Рада створила комісію щодо розслідування можливих порушень з боку Павелка.

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