 Рафаїлов: Конфлікт у Луганську? Моя думка не збігається з офіційною точкою зору. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Рафаїлов: Конфлікт у Луганську? Моя думка не збігається з офіційною точкою зору

Сьогодні 16:41 789 0
Гендиректор Зорі про війну
Рафаїлов: Конфлікт у Луганську? Моя думка не збігається з офіційною точкою зору
#Зоря, #Рафаїлов

Джерело - Tribuna.com.

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов раз на місяць їздить до Луганська.

Про це заявив він в ефірі ТаТоТаке.

"Я раз на місяць їжджу до Луганська. Там жити можна. Чому ні? Там живуть, одружуються, ходять в інститут, розлучаються, народжують дітей, грають в футбол. Правда, економіка...

У мене там теща, дочка. Вони тут були у мене. Онук в школу ходив в Запоріжжі. Але в той час їх не зовсім радо приймали. Так як вони переселенці. Довелося в Луганськ виїхати.

Я перебував там з першого до останнього дня. Знаю, як це все починалося. На той момент я був депутатом Луганської облради. Те, що я знаю, не зовсім збігається з офіційною точкою зору. Не дуже хочу про це говорити. Є відповідні органи...

Цілком ймовірно, що мене можуть притягнути до відповідальності. Ніхто тоді не збирався відділятися, ніяких прапорів тоді не було"- сказав Рафаїлов. 

Раніше Рафаїлов назвав зарплатню футболістів Зорі.. 

Нагадаємо, Рафаїлов вказав на рівень Вернидуба.

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