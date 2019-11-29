Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов раз на місяць їздить до Луганська.

Про це заявив він в ефірі ТаТоТаке.

"Я раз на місяць їжджу до Луганська. Там жити можна. Чому ні? Там живуть, одружуються, ходять в інститут, розлучаються, народжують дітей, грають в футбол. Правда, економіка...

У мене там теща, дочка. Вони тут були у мене. Онук в школу ходив в Запоріжжі. Але в той час їх не зовсім радо приймали. Так як вони переселенці. Довелося в Луганськ виїхати.

Я перебував там з першого до останнього дня. Знаю, як це все починалося. На той момент я був депутатом Луганської облради. Те, що я знаю, не зовсім збігається з офіційною точкою зору. Не дуже хочу про це говорити. Є відповідні органи...

Цілком ймовірно, що мене можуть притягнути до відповідальності. Ніхто тоді не збирався відділятися, ніяких прапорів тоді не було"- сказав Рафаїлов.