Тренер Олімпіка хотів заборонити крик на тренуваннях

Головний тренер донецького Олімпіка Вісенте Гомес хотів заборонити крик на тренування команди.

Про це розповів півзахисник донецького клубу Євгеній Цимбалюк.

"Як іспанець поводиться на тренуваннях: чи часто підвищує голос, чи, можливо, він так само спокійний, як під час матчів? У нього індивідуальний підхід — до кожного гравця й до кожної футбольної ситуації. Прийшовши до нас, Вісенте спочатку хотів узагалі заборонити крик на тренуваннях, але з часом стало зрозуміло, що іноді й підвищити голос корисно. Якщо ми щось робимо не так, він усе бачить і може "провести виховну бесіду", - розповів Цимбалюк.