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Тренер Олімпіка хотів заборонити крик на тренуваннях

Сьогодні 15:38 425 0
Євгеній Цимбалюк прокоментував методи роботи Вісенте Гомеса
Тренер Олімпіка хотів заборонити крик на тренуваннях
#УПЛ, #Олімпік, #Гомес

Джерело - УПЛ.

Головний  тренер донецького Олімпіка Вісенте Гомес хотів заборонити крик на тренування команди.

Про це розповів півзахисник донецького клубу Євгеній Цимбалюк.

"Як іспанець поводиться на тренуваннях: чи часто підвищує голос, чи, можливо, він так само спокійний, як під час матчів? У нього індивідуальний підхід — до кожного гравця й до кожної футбольної ситуації. Прийшовши до нас, Вісенте спочатку хотів узагалі заборонити крик на тренуваннях, але з часом стало зрозуміло, що іноді й підвищити голос корисно. Якщо ми щось робимо не так, він усе бачить і може "провести виховну бесіду", - розповів Цимбалюк.

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