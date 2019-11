У символічній збірній 5-го туру групового раунду Ліги Європи опинилися півзахисники київського Динамо Віктор Циганков і Беньямін Вербич.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Пара флангових півзахисників київського Динамо Віктор Циганков і словенець Беньямін Вербич потрапили у символічну збірну 5-го туру групового раунду Ліги Європи. У матчі з Мальме 22-річний українець відзначився забитим голом і результативною передачею, якою і скористався 26-річний Вербич.

