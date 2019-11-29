Джерело - espreso.tv.
У символічній збірній 5-го туру групового раунду Ліги Європи опинилися півзахисники київського Динамо Віктор Циганков і Беньямін Вербич.
Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Пара флангових півзахисників київського Динамо Віктор Циганков і словенець Беньямін Вербич потрапили у символічну збірну 5-го туру групового раунду Ліги Європи. У матчі з Мальме 22-річний українець відзначився забитим голом і результативною передачею, якою і скористався 26-річний Вербич.
🔝 This week's top performers 😍 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 29, 2019
⚽️ If you could sign 1 for your club... ? 🤔#UEL | @FedExEurope
Нагадаємо, Вербич ввійшов у символічну збірну 5-го туру Ліги Європи за версією whoscored.
Також, 13 клубів офіційно оформили вихід з групи Ліги Європи.