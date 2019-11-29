 Циганков і Вербич потрапили у символічну збірну Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Російський журналіст: Наші пропагандони повинні відповісти перед міжнародним трибуналом
Сьогодні 13:53 1157
Що потрібно Динамо для виходу в плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 16:46 1781
Циганков і Вербич потрапили у символічну збірну Ліги Європи
Сьогодні 15:29 748
Пятов ввійшов у символічну збірну відбору на Євро-2020
Сьогодні 13:35 765
Арсенал офіційно звільнив Емері
Сьогодні 12:40 1790
Русенберг: Динамо було неймовірне
Сьогодні 10:34 1238
Михайличенко: Динамо вдесятьох грало на результат
Сьогодні 08:30 1766 1
Троє гравців Динамо пропустять матч із Лугано через дискваліфікацію
Сьогодні 08:12 2944
Квитки на матч-реванш Джошуа-Руїз коштують 320 тисяч гривень
Сьогодні 08:00 1603
Мальме - Динамо 4:3. Огляд матчу
Сьогодні 01:00 2028
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:26 Гандбол Галичанка з перемоги стартувала у Балтійській лізі 4
18:14 Блог Хто грав з Федоровим? - легендарний жарт, який розмішив суворого Лобановського 121
18:10 Футбол Визначено найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів 74
17:56 Біатлон Бринзак про допінг у Росії: Злодій повинен сидіти у в'язниці 193
17:44 Футбол Жеребкування Євро-2020: двоє невідомих 572
17:41 Біатлон Бринзак: У погіршенні результатів на завершенні кар'єри спортсмена винний завжди я 136
17:25 Баскетбол Американець повторив рекорд Суперліги у дебютному матчі 146
17:11 Біатлон Бринзак: Меркушина могла без дозволу залишити командну нараду 469
16:56 Футбол УАФ пропонує слідчій комісії провести відкрите засідання на базі збірної у Гореничах 559
16:46 Футбол Що потрібно Динамо для виходу в плей-оф Ліги Європи 1781
16:41 Футбол Рафаїлов: Конфлікт у Луганську? Моя думка не збігається з офіційною точкою зору 790
16:27 Теніс Світоліна підтвердила участь на турнірі у Штутгарті 378
16:12 Футбол Рафаїлов: Неадекватний президент Інгульця скаже, що буде грати в УПЛ на своєму стадіоні, але там темінь 413
15:55 Футбол Боруссія хоче продати Санчо 455
15:38 Футбол Тренер Олімпіка хотів заборонити крик на тренуваннях 425
15:33 Футбол Ліга Європи: як виглядає турнірна таблиця у групі Динамо перед заключним туром 1377
15:29 Футбол Циганков і Вербич потрапили у символічну збірну Ліги Європи 748
15:13 Футбол Шевчук назвав найкращих тренерів УПЛ 370
14:54 Футбол Родрігес відмовився переходити у Арсенал 1456
14:41 Футбол Димінський вже півроку не фінансує Карпати – журналіст 410
14:21 Футбол Фламенгу хоче підписати нападника Атлетіко 134
14:02 Біатлон Підручний пропустить естафету на Кубку світу 386
13:53 Футбол Російський журналіст: Наші пропагандони повинні відповісти перед міжнародним трибуналом 1157
13:50 Футбол Президент Інгульця назвав переможця Першої ліги 659
13:35 Футбол Пятов ввійшов у символічну збірну відбору на Євро-2020 765

Циганков і Вербич потрапили у символічну збірну Ліги Європи

Сьогодні 15:29 748 0
Гравці Динамо серед найкращих у 5 турі Ліги Європи
Циганков і Вербич потрапили у символічну збірну Ліги Європи
#Вербич, #Динамо, #Ліга Європи

Джерело - espreso.tv.

У символічній збірній 5-го туру групового раунду Ліги Європи опинилися півзахисники київського Динамо Віктор Циганков і Беньямін Вербич.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Пара флангових півзахисників київського Динамо Віктор Циганков і словенець Беньямін Вербич потрапили у символічну збірну 5-го туру групового раунду Ліги Європи. У матчі з Мальме  22-річний українець відзначився забитим голом і результативною передачею, якою і скористався 26-річний Вербич.

Нагадаємо, Вербич ввійшов у символічну збірну 5-го туру Ліги Європи за версією whoscored.

Також, 13 клубів офіційно оформили вихід з групи Ліги Європи.

Коментарі ()