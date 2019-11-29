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Маріуполь - Шахтар: донбаське дербі – перший матч зими

Сьогодні 13:11 140 0
Маріуполь - Шахтар: донбаське дербі – перший матч зими

Джерело - Чемпіон.

1 грудня в Маріуполі буде зіграний один з перших матчів зими. Команда Олександра Бабича прийматиме вдома Шахтар, який у цьому чемпіонаті ще жодного разу не програвав. Азовцям, до речі, і зовсім ще жодного разу не вдавалося взяти гору над гірниками.

Нагадаємо, матч першого кола між цими командами завершився розгромом Маріуполя 1:5. І зараз у Шахтаря також непогані шанси на перемогу - 81% від аналітиків Parimatch. Це при тому, що донбаське дербі пройде для гірників на виїзді.

Разом з тим у підопічних Луїша Каштру за спиною важкий матч Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті. Донеччанам вдалося привезти з Англії нічию і тепер ключові футболісти цілком можуть отримати невеликий відпочинок.

До того ж Шахтар впевнено лідирує випереджає Динамо на 13 очок, тоді як Маріуполь бореться за місце в першій шістці. І щоб не випасти з цих перегонів азовцям турнірні бали потрібні не менше, ніж гірникам. Так що, якщо чемпіони України дозволять собі розслабитися, нас цілком може чекати сенсація. З іншого боку, Шахтар набрав пристойний хід і впоратися з ним в рамках Прем'єр-ліги зараз навряд чи хтось зможе.

 

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