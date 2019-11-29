 Про цей матч ви будете розповідати онукам - тренер Мальме | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо у меншості програло Мальме у 5 турі Ліги Європи
Вчора 23:55 1933
Квитки на матч-реванш Джошуа-Руїз коштують 320 тисяч гривень
Сьогодні 08:00 620
Мальме - Динамо 4:3. Огляд матчу
Сьогодні 01:00 1499
Мальме - Динамо Київ 4:3. Як це було
Вчора 23:56 8996
Олександрія програла Вольфсбургу і втратила шанси вийти з групи Ліги Європи
Вчора 21:46 602
Олександрія - Вольфсбург 0:1. Як це було
Вчора 21:30 4286
Жеребкування Євро-2020: онлайн-трансляція
Вчора 20:24 527
Українського арбітра підозрюють у хабарництві
Вчора 13:46 1806
Світоліна стала автором удару місяця у WTA
Вчора 12:56 1516
Україна втратила дві позиції у рейтингу ФІФА
Вчора 12:25 2013
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:56 Футбол Про цей матч ви будете розповідати онукам - тренер Мальме 415
10:34 Футбол Русенберг: Динамо було неймовірне 739
10:17 Хокей Нью-Джерсі перестріляв Монреаль у НХЛ 101
09:58 Футбол У Динамо ідеальні шанси на вихід у плей-оф – Кузнєцов 1246
09:57 Блог Яремчук, Мораес та безліч інших. Колишні гравці Динамо, які заграли в інших клубах 319
09:41 Футбол Буяльський: Динамо не було готове до стандартів Мальме 1336
09:27 Футбол Тренер Вольфсбурга вказав на досягнення у матчі із Олександрією 445
09:04 Футбол Циганков: Динамо грало до останнього 645
08:45 Футбол Шаран: Олександрія ні тактично, ні фізично не програла Вольфсбургу 608
08:30 Футбол Михайличенко: Динамо вдесятьох грало на результат 1382 1
08:12 Футбол Троє гравців Динамо пропустять матч із Лугано через дискваліфікацію 2163
08:00 Бокс Квитки на матч-реванш Джошуа-Руїз коштують 320 тисяч гривень 620
01:10 Футбол Михайличенко: Не можна пропускати м'ячі в дебюті таймів 1772
01:00 Футбол Мальме - Динамо 4:3. Огляд матчу 1499
00:38 Футбол Арсенал - Айнтрахт 1:2. Огляд матчу 215
00:13 Футбол 13 клубів офіційно оформили вихід з групи Ліги Європи 1377
28 Листопада 2019
23:57 Футбол Спортінг знищив ПСВ, Копенгаген переміг Лугано. Результати матчів 5 туру Ліги Європи 772
23:56 Футбол Мальме - Динамо Київ 4:3. Як це було 8996
23:55 Футбол Динамо у меншості програло Мальме у 5 турі Ліги Європи 1933
23:37 Футбол Мальме - Динамо: 4:3. Відео голів та огляд матчу 2648
23:36 ММА Мак-Грегор підписав контракт на наступний бій 392
23:35 Футбол Власники Манчестер Сіті купили вже восьмий футбольний клуб 558
23:20 Бокс Хейні: Ломаченко не зможе стати абсолютним чемпіоном 598
23:13 Блог Дежавю. Динамо пропустило на старті другого тайму 825
23:05 Футбол Шаран: Від президента команда отримає преміальні 363

Про цей матч ви будете розповідати онукам - тренер Мальме

Сьогодні 10:56 415 0
Уве Реслер прокоментував матч із Динамо
Про цей матч ви будете розповідати онукам - тренер Мальме
#Динамо, #Мальме

Джерело - sportarena.com.

Мальме зіграло із Динамо неймовірний матч у Лізі Європи.

Про це розповів головний тренер шведської команди Уве Реслер.

"Ми дійсно добре почали матч і забили гол, але потім виникли проблеми, а Динамо показало, якими якостями вони володіють. Я не думаю, що червона картка допомогла нам. Це був незабутній вечір, про який ви будете розповідати своїм онукам.

Маркус Русенберг забив два голи і був в потрібному місці, коли нам було це вкрай необхідно. Я поважаю його кар'єру, також поважаю його як людину. Ми не забудемо цей вечір", - розповів Реслер.

Раніше, Динамо у меншості програло Мальме.

Нагадаємо, Михайличенко розкритикував Динамо

Коментарі ()