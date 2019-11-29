Про цей матч ви будете розповідати онукам - тренер Мальме

Мальме зіграло із Динамо неймовірний матч у Лізі Європи.

Про це розповів головний тренер шведської команди Уве Реслер.

"Ми дійсно добре почали матч і забили гол, але потім виникли проблеми, а Динамо показало, якими якостями вони володіють. Я не думаю, що червона картка допомогла нам. Це був незабутній вечір, про який ви будете розповідати своїм онукам.

Маркус Русенберг забив два голи і був в потрібному місці, коли нам було це вкрай необхідно. Я поважаю його кар'єру, також поважаю його як людину. Ми не забудемо цей вечір", - розповів Реслер.