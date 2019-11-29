Динамо у матчі із Мальме у Лізі Європи виявилось не готовим до стандартних положень господарів.

Про це розповів півзахисник киян Віталій Буяльський.

"Уже в якому матчі поспіль Динамо пропускає на перших хвилинах, в чому причина? Напевно, не вистачає концентрації, яка повинна бути з першої до останньої хвилини. Потрібно спілкуватися один з одним і розуміти, що не так, чому ми пропускаємо на початку.

Вся небезпека від Мальме виходила після стандартних положень, напевно, ми були не готові до них. Господарі виграли – молодці", - відзначив Буяльський.