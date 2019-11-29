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Буяльський: Динамо не було готове до стандартів Мальме

Сьогодні 09:41 1341 0
Віталій Буяльський прокоментував матч із Мальме у Лізі Європи
Буяльський: Динамо не було готове до стандартів Мальме
#Буяльський, #Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Динамо у матчі із Мальме у Лізі Європи виявилось не готовим до стандартних положень господарів.

Про це розповів півзахисник киян Віталій Буяльський.

"Уже в якому матчі поспіль Динамо пропускає на перших хвилинах, в чому причина?  Напевно, не вистачає концентрації, яка повинна бути з першої до останньої хвилини. Потрібно спілкуватися один з одним і розуміти, що не так, чому ми пропускаємо на початку.

Вся небезпека від Мальме виходила після стандартних положень, напевно, ми були не готові до них. Господарі виграли – молодці", - відзначив Буяльський.

Раніше, Динамо у меншості програло Мальме.

Нагадаємо, Олександрія програла Вольфсбургу.

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