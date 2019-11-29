Тренер Вольфсбурга вказав на досягнення у матчі із Олександрією

Джерело - fco.com.ua.
Тільки Вольфсбург зміг перемогти Олександрію вдома у Лізі Європи.
Про це розповів головний тренер німецького клубу Олівер Гласнер.
"Результат є певним полегшенням для нас, адже ми вийшли з групи. Але це великий виклик перед наступними матчами. Великий комплімент нашій команді, яка впоралася з досить агресивною грою суперника.
Вольфсбург - єдина команда, яка здолала Олександрію у Львові, я дуже радий цьому. В першу чергу було важливо перемогти, незалежно від результату паралельного матчу. Було важко, в першому таймі ми домінували, а гол в кінці першої половини гри став ключовим епізодом", - відзначив Гласнер.
Раніше, Олександрія програла Вольфсбургу і втратила шанси вийти з групи Ліги Європи.
Нагадаємо, 13 клубів офіційно оформили вихід з групи Ліги Європи.