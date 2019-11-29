Тренер Вольфсбурга вказав на досягнення у матчі із Олександрією

Тільки Вольфсбург зміг перемогти Олександрію вдома у Лізі Європи.

Про це розповів головний тренер німецького клубу Олівер Гласнер.

"Результат є певним полегшенням для нас, адже ми вийшли з групи. Але це великий виклик перед наступними матчами. Великий комплімент нашій команді, яка впоралася з досить агресивною грою суперника.

Вольфсбург - єдина команда, яка здолала Олександрію у Львові, я дуже радий цьому. В першу чергу було важливо перемогти, незалежно від результату паралельного матчу. Було важко, в першому таймі ми домінували, а гол в кінці першої половини гри став ключовим епізодом", - відзначив Гласнер.