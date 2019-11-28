Комітет арбітрів УАФ спростував звинувачення Дороша у хабарництві

Дороша безпідставно звинуватили

Комітет арбітрів УАФ виступив із заявою з приводу підозр у хабарництві судді Владислава Дороша.

Комітет заяву розмістив на своєму сайті.

Комітет назвав інформацію надуманою і вона не відповідає дійсності. Також в заяві сказано, що ніякі джерела з комітету не підтверджували виданню інформацію про підозру з приводу зазначених матчів і арбітрів.

На підтвердження надається лист комітету етики та чесної гри щодо арбітра Дороша. У ньому сказано, що по Дорошу немає підозри або обвинувального акта, перевірка по ньому проводитися не буде.

Раніше, українського арбітра підозрюють у хабарництві.