Словенський захисник залишив команду Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Словенський захисник Міха Горопевшек попрощався з луцьким клубом Волинь.
Про це футболіст написав в Instagram.
"Дякую, Луцьк. Пора рухатися далі", - написав Горопевшек.
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28-річний словенець грав в Луцьк з 2015 по 2017 роки, а потім повернувся в "Волинь" влітку 2018 року як вільний агент. Всього він забив 10 голів за клуб в 77 матчах.
Раніше, Рух втратив можливість очолити Першу лігу, програвши у Горішніх Плавнях.
Нагадаємо, Металіст 1925 вдев’ятьох програв Руху.