Словенський захисник залишив команду Першої ліги

Горопевшек залишив Волинь

Джерело - Чемпіон.

Словенський захисник Міха Горопевшек попрощався з луцьким клубом Волинь.

Про це футболіст написав в Instagram.

"Дякую, Луцьк. Пора рухатися далі", - написав Горопевшек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Дякую, Луцьк!❣️👋 Пора рухатися далі. 💯 Публикация от Miha Goropevšek (@mihagoropevsek) 27 Ноя 2019 в 1:02 PST

28-річний словенець грав в Луцьк з 2015 по 2017 роки, а потім повернувся в "Волинь" влітку 2018 року як вільний агент. Всього він забив 10 голів за клуб в 77 матчах.

Раніше, Рух втратив можливість очолити Першу лігу, програвши у Горішніх Плавнях.

Нагадаємо, Металіст 1925 вдев’ятьох програв Руху.