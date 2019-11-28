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Анчелотті вказав секрет успіху у матчі із Ліверпулем

Сьогодні 15:13 391 0
Карло Анчелотті прокоментував матч із Ліверпулем
Анчелотті вказав секрет успіху у матчі із Ліверпулем
#Наполі, #Ліверпуль

Джерело - ua-football.com.

Глибокий захист може стати успіхом проти такої команди, як Ліверпуль.

Про це розповів головний тренер Наполі Карло Анчелотті.

"Подібний результат можна вважати позитивним. Досягти нічиєї тут, в Англії – непросто. Зазначу, що ми жодного разу не випали з гри. Наполі глибоко захищався, правда, але це єдиний успішний спосіб гри з Ліверпулем, якщо ти хочеш добитися позитивного результату. Ситуація у групі зараз – просто ідеальна. Відмінний вечір", - розповів Анчелотті.

Нагадаємо, Ліверпуль зіграв внічию з Наполі у 5 турі Ліги чемпіонів.

Також, вісім клубів офіційно оформили вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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