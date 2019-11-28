Нападник Барселони травмувався у матчі із Боруссією

Усман Дембеле вибув на невизначений термін

Нападник Барселони Усман Дембеле отримав травму у матчі з Боруссією у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер клубу Ернесто Вальверде.

"Я не знаю, чи був це рецидив попередньої травми. Ми засмучені, тому що, хоч ми і вийшли в плей-офф, травма затьмарила цю подію", - розповів Вальверде.

Француз був змушений покинути поле вже на 26-й хвилині і був замінений на Антуана Грізманн. Ступінь тяжкості травми поки невідома.

Нагадаємо, Барселона перемогла Боруссію у 5 турі Ліги чемпіонів.

Також, вісім клубів офіційно оформили вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.