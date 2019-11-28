Бойко займався у загальній групі перед матчем із Мальме

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Голкіпер Динамо Денис Бойко займався в загальній групі команди перед грою Ліги Європи проти Мальме.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Голкіпер пройшов фізичну реабілітацію після операції з видалення міжхребцевої грижі. Бойко потрапив у заявку команди на матч проти шведів.
Матч із Мальме відбудеться сьогодні, 28 листопада, о 22:00.
Раніше, Динамо здійснило неймовірний камбек з ПАОКом в Юнацькій Лізі УЄФА.
Нагадаємо, Динамо без Попова відправилось у Швецію на матч із Мальме.