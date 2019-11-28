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Бойко займався у загальній групі перед матчем із Мальме

Сьогодні 09:19 114 0
Денис Бойко відновився після травми
Бойко займався у загальній групі перед матчем із Мальме
#Бойко, #Динамо, #Мальме

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Голкіпер Динамо Денис Бойко займався в загальній групі команди перед грою Ліги Європи проти Мальме.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Голкіпер пройшов фізичну реабілітацію після операції з видалення міжхребцевої грижі. Бойко потрапив у заявку команди на матч проти шведів.

Матч із Мальме відбудеться сьогодні, 28 листопада, о 22:00.

Раніше, Динамо здійснило неймовірний камбек з ПАОКом в Юнацькій Лізі УЄФА.

Нагадаємо, Динамо без Попова відправилось у Швецію на матч із Мальме.

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